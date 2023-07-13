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13 июля, 14:36

Путин: Важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность

Президент РФ Владимир Путин считает важным развивать российский микроэлектронную промышленность. Об этом он сказал на первом Форуме будущих технологий, который получил название "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Как отметил глава государства, потребности в вычислительных ресурсах всё время растут, и свои, российские, наработки в этой сфере критически необходимы. На их базе будет развиваться технология искусственного интеллекта, формироваться большие нейросетевые модели.

"Именно поэтому для нас так важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность", — сказал Путин.

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Также в ходе выступления Путин заверил, что Россия будет идти только вперёд. У РФ будет собственный путь, но изолироваться она ни от кого не будет, добавил глава государства.

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LIFE / Павел Баранов

Андрей Григорьев

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