Путин: Важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность

Президент РФ Владимир Путин считает важным развивать российский микроэлектронную промышленность. Об этом он сказал на первом Форуме будущих технологий, который получил название "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Как отметил глава государства, потребности в вычислительных ресурсах всё время растут, и свои, российские, наработки в этой сфере критически необходимы. На их базе будет развиваться технология искусственного интеллекта, формироваться большие нейросетевые модели.

"Именно поэтому для нас так важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность", — сказал Путин.