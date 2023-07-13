Президент РФ Владимир Путин предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных до 2030 года. Сегодня глава государства принимает участие в пленарном заседании впервые проводимого Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

"Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект до 2030 года по формированию экономики данных. Нужно выстроить целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых технологий", — сказал в ходе выступления российский лидер.