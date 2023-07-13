Путину на выставке в Москве показали самый мощный квантовый компьютер в РФ

В Москве на полях первого Форума будущих технологий проходит выставка "Вычисления и связь. Квантовый мир". Представленные на ней экспонаты сегодня рассматривает президент РФ Владимир Путин. В частности, ему показали самый мощный квантовый компьютер в стране, пишет ТАСС.

16-кубитный квантовый компьютер на ионах представлен на стенде "Росатом". На нём с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчёта молекулы. Этот компьютер является новым видом вычислительного устройства. Принцип его действия основан на поведении микроскопических объектов, а ещё на таких квантовых явлениях, как суперпозиция и запутанность. Проект создания этого компьютера был запущен в 2019 году. Теперь же планируется до конца 2024-го увеличить число кубитов до 50–100, чтобы сделать устройство ещё мощнее.

Вместе с тем на выставке Путину покажут множество других российских разработок, в том числе датчик, с помощью которого можно определить и измерить очень слабые магнитные поля. Устройство пригодится в сфере медицины для неинвазивного считывания активности мозга. Другая разработка, которую увидит президент, — образец системного блока на базе процессора "Эльбрус" с интегрированной постквантовой криптографией. С его помощью получится защитить данные от классических кибератак, а также производимых через квантовые компьютеры. Ещё на выставке представлена мобильная установка. С её помощью можно создать спутниковую квантовую сеть для безопасной передачи данных из любого местоположения.