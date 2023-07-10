АвтоВАЗ предупредил о подорожании Lada из-за роста курса доллара

"Рост курса доллара по отношению к рублю так или иначе влияет на отпускные цены наших поставщиков: поставщиков наших комплектующих, различных узлов. И даже если, условно говоря, мы имеем дело с российскими юридическими лицами, то субкомпоненты, материалы, сырьё во многом они получают из-за рубежа", — сообщил Соколов журналистам на выставке "Иннопром".

Так или иначе, ослабление курса скажется на стоимости автомобилей, объяснил президент компании. Насколько значительно окажется это влияние и как быстро оно приведёт к изменению цен, пока что сказать сложно: анализировать это нужно будет для конкретных моделей и в конкретный момент времени. Понятно только то, что оно точно будет, таковы реалии экономической жизни, подчеркнул Соколов. Он добавил, что компания будет стараться как можно сильнее минимизировать негативное влияние на цены, но очень многое будет зависеть не от её действий, а от ценовой политики поставщиков АвтоВАЗа.