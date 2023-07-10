АвтоВАЗ предупредил о подорожании Lada из-за роста курса доллара
Президент АвтоВАЗа Соколов: Ослабление рубля приведёт к подорожанию Lada
В ближайшие месяцы ослабление курса рубля и рост курса доллара приведут к подорожанию автомобилей Lada, АвтоВАЗ примет меры для того, чтобы рост цен оказался минимальным. Об этом рассказал президент автомобилестроительной компании Максим Соколов.
"Рост курса доллара по отношению к рублю так или иначе влияет на отпускные цены наших поставщиков: поставщиков наших комплектующих, различных узлов. И даже если, условно говоря, мы имеем дело с российскими юридическими лицами, то субкомпоненты, материалы, сырьё во многом они получают из-за рубежа", — сообщил Соколов журналистам на выставке "Иннопром".
Так или иначе, ослабление курса скажется на стоимости автомобилей, объяснил президент компании. Насколько значительно окажется это влияние и как быстро оно приведёт к изменению цен, пока что сказать сложно: анализировать это нужно будет для конкретных моделей и в конкретный момент времени. Понятно только то, что оно точно будет, таковы реалии экономической жизни, подчеркнул Соколов. Он добавил, что компания будет стараться как можно сильнее минимизировать негативное влияние на цены, но очень многое будет зависеть не от её действий, а от ценовой политики поставщиков АвтоВАЗа.
Напомним, в июне во время ПМЭФ Максим Соколов рассказал, какой будет цена нового российского кроссовера АвтоВАЗа Lada X-Cross 5. Стоимость этих автомобилей будет достигать 2,5 миллиона рублей, а старт продаж запланирован на третий квартал 2023 года.
ТАСС / Александр Демьянчук