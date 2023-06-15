Гендиректор АвтоВАЗа раскрыл главную тайну нового поколения Lada

Следующее после Granta поколение автомобилей Lada будет называться Iskra. Об этом глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал журналистам во время брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Это решение утверждено правлением, и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей", — объяснил Соколов.

Глава АвтоВАЗа уточнил, что производство Lada Iskra собираются запустить в 2024 году, после этого готовыми автомобилями будет насыщаться дилерская сеть, а начать продажи планируют уже в 2025 году.