АвтоВАЗ показал новую Lada X-Cross 5 на выставке в Петербурге
На Петербургском международном экономическом форуме презентовали новую Lada X-Cross 5, созданную на базе китайского FAW. Лайф узнал об особенностях модели.
На Петербургском международном экономическом форуме презентовали Новую Lada X-Cross 5. Видео © LIFE
"Машина хорошо оснащена. В максимальной комплектации есть адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, система слежения за полосой и информирование водителя, что ты съезжаешь с полосы", — рассказал инженер компании Lada Денис Субботин.
Производство таких кроссоверов начнётся сегодня на бывшем заводе Nissan, который был переименован в "Lada Санкт-Петербург". Завод перешёл под управление АвтоВАЗа в феврале текущего года.
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания намерена экспортировать 10–15 тысяч автомобилей Lada в этом году. Завод только начинает налаживать экспортные программы. По словам Соколова, у предприятия есть сборочное производство не только в России, но и в Узбекистане и Казахстане, которое уже готово к запуску.
LIFE