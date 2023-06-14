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14 июня, 07:23

АвтоВАЗ показал новую Lada X-Cross 5 на выставке в Петербурге

На Петербургском международном экономическом форуме презентовали новую Lada X-Cross 5, созданную на базе китайского FAW. Лайф узнал об особенностях модели.

На Петербургском международном экономическом форуме презентовали Новую Lada X-Cross 5. Видео © LIFE

"Машина хорошо оснащена. В максимальной комплектации есть адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, система слежения за полосой и информирование водителя, что ты съезжаешь с полосы", — рассказал инженер компании Lada Денис Субботин.

Производство таких кроссоверов начнётся сегодня на бывшем заводе Nissan, который был переименован в "Lada Санкт-Петербург". Завод перешёл под управление АвтоВАЗа в феврале текущего года.

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Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания намерена экспортировать 10–15 тысяч автомобилей Lada в этом году. Завод только начинает налаживать экспортные программы. По словам Соколова, у предприятия есть сборочное производство не только в России, но и в Узбекистане и Казахстане, которое уже готово к запуску.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми
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