АвтоВАЗ раскрыл планы по объёму экспорта на 2023 и 2024 годы

АвтоВАЗ намерен экспортировать 10–15 тысяч автомобилей Lada в текущем году. Об этом рассказал РИА "Новости" президент компании Максим Соколов.

Соколов подчеркнул, что АвтоВАЗ только начинает налаживать экспортные программы, которые в большей степени будут зависеть от партнёров. Он напомнил, что у предприятия есть сборочное производство не только в России, но и в Узбекистане и Казахстане, которое уже готово к запуску. Оно будет запущено, как только будут приняты меры по техническому регулированию.

"Если эти меры будут приняты — цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тысяч, но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты — то может увеличиться на 50%", — объяснил Соколов.