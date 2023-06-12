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12 июня, 02:54

АвтоВАЗ раскрыл планы по объёму экспорта на 2023 и 2024 годы

АвтоВАЗ раскрыл планы экспортировать 10–15 тысяч автомобилей Lada в этом году

АвтоВАЗ намерен экспортировать 10–15 тысяч автомобилей Lada в текущем году. Об этом рассказал РИА "Новости" президент компании Максим Соколов.

Соколов подчеркнул, что АвтоВАЗ только начинает налаживать экспортные программы, которые в большей степени будут зависеть от партнёров. Он напомнил, что у предприятия есть сборочное производство не только в России, но и в Узбекистане и Казахстане, которое уже готово к запуску. Оно будет запущено, как только будут приняты меры по техническому регулированию.

"Если эти меры будут приняты — цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тысяч, но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты — то может увеличиться на 50%", — объяснил Соколов.

В России планируют возобновить выпуск легендарной "Волги"

В России планируют возобновить выпуск легендарной "Волги"

Ранее АвтоВАЗ на выставке "Евразия — наш дом" в Сочи представил новую модель Lada Vesta Aura. Она отличается от обычной Vesta удлинённым кузовом, салон авто выполнен из натуральной кожи российского производства и оснащён премиальной аудиосистемой. Глава компании назвал модель машиной премиального класса и уточнил, что её стоимость превысит два миллиона рублей.

Обложка ©

vk.com / Lada

Оксана Попова
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