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8 июня, 15:11

АвтоВАЗ представил и назвал цену новой модели Lada Vesta Aura

АвтоВАЗ на выставке в Сочи представил новую удлинённую Lada Vesta Aura

<p>Новая Lada Vesta Aura. Обложка © <a href="https://www.lada.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Автоваз"</a></p>

Новая Lada Vesta Aura. Обложка © "Автоваз"

АвтоВАЗ представил на выставке "Евразия — наш дом" новую Lada Vesta Aura. Автомобиль отличается от обычной Vesta удлинённым кузовом и, как отметил президент компании Максим Соколов, может быть интересен для чиновников.

  • Новая Lada Vesta Aura. Фото © "Автоваз"
    Новая Lada Vesta Aura. Фото © "Автоваз"
  • Салон новой Lada Vesta Aura. Фото © "Автоваз"
    Салон новой Lada Vesta Aura. Фото © "Автоваз"
  • Новая Lada Vesta Aura. Фото © "Автоваз"
    Новая Lada Vesta Aura. Фото © "Автоваз"

Новая Lada Vesta Aura. Фото © "Автоваз"

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"Мы представили только что автомобиль, новинка этого форума — автомобиль Lada Vesta Aura, удлинённая версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников. Даже имеет ответ Aurus небольшой: Aura — Aurus — созвучно", заявил он.

Как подчеркнули в пресс-службе АвтоВАЗа, пассажирам новой модели доступны дополнительные 25 сантиметров свободного пространства, а её салон выполнен из натуральной кожи российского производства и оснащён премиальной аудиосистемой. У автомобиля двигатель объёмом 1,8 л, мощность 122 лошадиные силы и автоматическая коробка передач. Цена новинки составит около двух миллионов рублей. Мелкосерийную сборку планируется начать в 2025 году, пишут "Автоновости".

АвтоВАЗ начнёт выпуск Lada Vesta на природном газе в 2024 году

АвтоВАЗ начнёт выпуск Lada Vesta на природном газе в 2024 году

Ранее премьер Кубы Мануэль Марреро Крус похвалил новую модель Lada Vesta Aura. Политик назвал её очень комфортабельной машиной с удобным салоном. Автомобиль, у которого цена соответствует качеству, подчеркнул Крус.

Матвей Константинов
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