АвтоВАЗ представил и назвал цену новой модели Lada Vesta Aura

АвтоВАЗ представил на выставке "Евразия — наш дом" новую Lada Vesta Aura. Автомобиль отличается от обычной Vesta удлинённым кузовом и, как отметил президент компании Максим Соколов, может быть интересен для чиновников.







"Мы представили только что автомобиль, новинка этого форума — автомобиль Lada Vesta Aura, удлинённая версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников. Даже имеет ответ Aurus небольшой: Aura — Aurus — созвучно", — заявил он.

Как подчеркнули в пресс-службе АвтоВАЗа, пассажирам новой модели доступны дополнительные 25 сантиметров свободного пространства, а её салон выполнен из натуральной кожи российского производства и оснащён премиальной аудиосистемой. У автомобиля двигатель объёмом 1,8 л, мощность 122 лошадиные силы и автоматическая коробка передач. Цена новинки составит около двух миллионов рублей. Мелкосерийную сборку планируется начать в 2025 году, пишут "Автоновости".