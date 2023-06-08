Кубинский премьер сел за руль Lada на выставке в Сочи

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус пришёл в восторг от нового автомобиля Lada Vesta Aura, оценив соотношение цена-качество. Об этом он сказал на выставке "Евразия — наш дом" на площадке "Сириуса" в Сочи.

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус осмотрел Lada Vesta Aura. Видео © t.me / Правительство России

АвтоВАЗ впервые показал удлинённую версию данной модели, её стоимость составит примерно два миллиона рублей. Производитель полагает, что автомобиль будет востребован у региональных чиновников и сотрудников бюджетных учреждений. У премьера Кубы новинка также вызвала неподдельный интерес, и вместе с российским коллегой Михаилом Мишустиным он осмотрел авто.

На кадрах кубинский политик уверенно садится за руль Lada, регулирует под себя кресло водителя, изучает приборную панель. Представитель АвтоВАЗа обратил внимание, что при этом остаётся огромное пространство для пассажиров сзади.

"Очень комфортабельная машина, удобный салон. Автомобиль, у которого цена соответствует качеству", — отметил Крус, выходя из машины.