АвтоВАЗ начнёт выпуск Lada Vesta на природном газе в 2024 году

АвтоВАЗ планирует в 2024 году запустить производство Lada Vesta NG на природном газе, в 2025 году — Lada Largus. Об этом сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак на круглом столе в Совфеде.

"В перспективе при положительной динамике рынка мы в 2024–2025 гг. планируем запустить ещё две газомоторные модели на метане, на компримированном природном газе: это Lada Vesta нового поколения в 2024 году и Lada Largus — в 2025 году", — поделился Громак.

Но это не все новшества. Largus намерены выпустить с новой компоновкой: газовые баллоны будут расположены под днищем багажника. Громак отметил также, что в этом году компания возобновила свою газомоторную программу, которая была остановлена в 2022 году. В 2023 году АвтоВАЗ планирует выпустить около 3–3,5 тысячи автомобилей Lada Granta на природном газе.