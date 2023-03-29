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29 марта, 13:01

Производство Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге может начаться во II квартале 2023 года

АвтоВАЗ сообщил, что запустит производство Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге во II квартале

Во втором квартале текущего года АвтоВАЗ намерен запустить производство автомобилей на бывшем заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Совместно с партнёрами из дружественных стран АвтоВАЗ готовится к старту производства автомобилей на бывшем заводе "Ниссан" в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года. Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом LADA в востребованных сегментах C и D", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте автопроизводителя.

Глава компании Максим Соколов ранее сообщал, что на заводе в Северной столице будут производиться седаны и SUV. Генеральным директором производственной площадки Lada в Петербурге назначен Иван Миронов. Сейчас идёт оформление документов для переименования завода в "Lada – Санкт-Петербург".

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Всего в 2023 году компания планирует произвести более 400 тысяч автомобилей, сообщили в АвтоВАЗе.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным анонсировал планы АвтоВАЗа вдвое нарастить производство. По его словам, в прошлом году с конвейера сошло 220 тысяч автомобилей и это значительно ниже, чем показатель 2021 года, когда была выпущена 431 тысяча.

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ТАСС / Валентин Егоршин

Никита Никонов
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