Производство Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге может начаться во II квартале 2023 года

Во втором квартале текущего года АвтоВАЗ намерен запустить производство автомобилей на бывшем заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Совместно с партнёрами из дружественных стран АвтоВАЗ готовится к старту производства автомобилей на бывшем заводе "Ниссан" в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года. Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом LADA в востребованных сегментах C и D", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте автопроизводителя.

Глава компании Максим Соколов ранее сообщал, что на заводе в Северной столице будут производиться седаны и SUV. Генеральным директором производственной площадки Lada в Петербурге назначен Иван Миронов. Сейчас идёт оформление документов для переименования завода в "Lada – Санкт-Петербург".

Всего в 2023 году компания планирует произвести более 400 тысяч автомобилей, сообщили в АвтоВАЗе.