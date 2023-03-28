Самарский губернатор анонсировал планы АвтоВАЗа вдвое нарастить производство

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился планами АвтоВАЗа произвести как минимум 400 тысяч машин в следующем году. Об этом он сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, комментируя, как на тольяттинский завод повлияли меры господдержки.

"Планы предприятия на следующий год — выпуск не менее 400 тысяч автомобилей и машинокомплектов. АвтоВАЗ проводит дополнительный набор сотрудников, и мы им в этом активно помогаем", — отметил руководитель региона.

По его словам, в прошлом году с конвейера сошло 220 тысяч автомобилей. Это значительно ниже, чем показатель 2021 года, когда была выпущена 431 тысяча. Однако благодаря эффективным решениям новой управленческой команды удаётся выйти на новый уровень. Также на совещании были затронуты вопросы развития области. Азаров подчеркнул, что облик городов в регионе стремительно меняется.

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Видео © t.me / Кремль. Новости

"У нас в каждом городе Самарской области, который расположен на Волге, за эти годы появилась своя набережная. Во всех волжских городах Самарской области есть своя набережная, в том числе в Тольятти. Вы давали отдельное поручение", — сказал губернатор.