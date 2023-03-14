АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Niva Bronto

Завод АвтоВАЗ снова запустил серийное производство и продажи автомобилей Lada Niva Bronto. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Lada Niva Bronto предлагается в двух вариантах исполнения — Luxe и Prestige, стоимость автомобиля — от 1 175 900 рублей", — говорится в сообщении.

Комплектация Luxe включает металлические бамперы, рейлинги, расширители колёсных арок и 15-дюймовые легкосплавные колёса. А в исполнении Prestige водителям предлагается оригинальная решётка радиатора, пластиковые бамперы, защита порогов, пластиковые накладные колёсные арки и противотуманные фары. При этом для обеих модификаций есть возможность установить сертифицированную световую панель на крышу.

Внедорожник имеет полный привод и оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.