АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Niva Bronto
Lada Niva Bronto. Обложка © Lada.ru
Завод АвтоВАЗ снова запустил серийное производство и продажи автомобилей Lada Niva Bronto. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.
"Lada Niva Bronto предлагается в двух вариантах исполнения — Luxe и Prestige, стоимость автомобиля — от 1 175 900 рублей", — говорится в сообщении.
Комплектация Luxe включает металлические бамперы, рейлинги, расширители колёсных арок и 15-дюймовые легкосплавные колёса. А в исполнении Prestige водителям предлагается оригинальная решётка радиатора, пластиковые бамперы, защита порогов, пластиковые накладные колёсные арки и противотуманные фары. При этом для обеих модификаций есть возможность установить сертифицированную световую панель на крышу.
Внедорожник имеет полный привод и оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.
Ранее Лайф рассказывал, что в Тольятти на площадке АвтоВАЗа запустили серийное производство Lada Vesta. В планах у компании — начать поставки авто более чем в 300 дилерских центров в мае 2023 года.