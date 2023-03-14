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14 марта, 09:32

АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Niva Bronto

<p>Lada Niva Bronto. Обложка © <a href="https://www.lada.ru/press-releases/121128" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lada.ru</a></p>

Lada Niva Bronto. Обложка © Lada.ru

Завод АвтоВАЗ снова запустил серийное производство и продажи автомобилей Lada Niva Bronto. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Lada Niva Bronto предлагается в двух вариантах исполнения — Luxe и Prestige, стоимость автомобиля — от 1 175 900 рублей", — говорится в сообщении.

Комплектация Luxe включает металлические бамперы, рейлинги, расширители колёсных арок и 15-дюймовые легкосплавные колёса. А в исполнении Prestige водителям предлагается оригинальная решётка радиатора, пластиковые бамперы, защита порогов, пластиковые накладные колёсные арки и противотуманные фары. При этом для обеих модификаций есть возможность установить сертифицированную световую панель на крышу.

Внедорожник имеет полный привод и оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Тольятти на площадке АвтоВАЗа запустили серийное производство Lada Vesta. В планах у компании — начать поставки авто более чем в 300 дилерских центров в мае 2023 года.

Варвара Романова
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