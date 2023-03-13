Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили более 10 марок

Минпромторг России включил в перечень параллельного импорта автомобили более десяти марок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.

В список включены в том числе и такие марки, как Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu. Соответствующий документ ведомство уже направило на утверждение в Минюст РФ. Причём ассоциация "Российские автомобильные дилеры" ранее предлагала расширить список на данные бренды.

"Это решение будет способствовать сокращению дефицита в масс-сегменте на российском автомобильном рынке", — добавили в ассоциации.