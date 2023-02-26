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26 февраля, 17:32

Volkswagen хочет заблокировать серый импорт своих машин из Китая в Россию

Представители компании Volkswagen намерены бороться с серыми дилерами, которые экспортируют автомобили в Россию из КНР. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

"Налаженные торговые пути из Китая в Россию", о которых говорит концерн, прежде использовались для продажи подержанных машин, но сейчас по ним поставляют и новые авто. Представитель Volkswagen в Пекине подтвердил, что существует чёрный список возможных участников такой торговли и поставки автомобилей этим дилерам хотят прекратить.

При этом прямого влияния на независимых китайских дилеров Volkswagen не имеет и не может запретить экспортировать машины в другие страны. Это связано с тем, что автоконцерн производит и продаёт машины в Китае через совместные предприятия с местными компаниями.

Toyota первой возобновила поставки в Россию запчастей

Toyota первой возобновила поставки в Россию запчастей

Ранее Минпромторг сообщал, что поставки иранских автомобилей в Россию невозможны без сертификации. Тем не менее автоконцерн Iran Khodro планирует уже к концу марта поставить россиянам две тысячи машин, а компания Saipa может начать экспортировать в РФ более 20 тысяч авто в год.

Обложка ©

Getty Images / Alexander Koerner

Ирина Фальке
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