Volkswagen хочет заблокировать серый импорт своих машин из Китая в Россию
Представители компании Volkswagen намерены бороться с серыми дилерами, которые экспортируют автомобили в Россию из КНР. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.
"Налаженные торговые пути из Китая в Россию", о которых говорит концерн, прежде использовались для продажи подержанных машин, но сейчас по ним поставляют и новые авто. Представитель Volkswagen в Пекине подтвердил, что существует чёрный список возможных участников такой торговли и поставки автомобилей этим дилерам хотят прекратить.
При этом прямого влияния на независимых китайских дилеров Volkswagen не имеет и не может запретить экспортировать машины в другие страны. Это связано с тем, что автоконцерн производит и продаёт машины в Китае через совместные предприятия с местными компаниями.
Ранее Минпромторг сообщал, что поставки иранских автомобилей в Россию невозможны без сертификации. Тем не менее автоконцерн Iran Khodro планирует уже к концу марта поставить россиянам две тысячи машин, а компания Saipa может начать экспортировать в РФ более 20 тысяч авто в год.
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