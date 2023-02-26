Volkswagen хочет заблокировать серый импорт своих машин из Китая в Россию

Представители компании Volkswagen намерены бороться с серыми дилерами, которые экспортируют автомобили в Россию из КНР. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

"Налаженные торговые пути из Китая в Россию", о которых говорит концерн, прежде использовались для продажи подержанных машин, но сейчас по ним поставляют и новые авто. Представитель Volkswagen в Пекине подтвердил, что существует чёрный список возможных участников такой торговли и поставки автомобилей этим дилерам хотят прекратить.

При этом прямого влияния на независимых китайских дилеров Volkswagen не имеет и не может запретить экспортировать машины в другие страны. Это связано с тем, что автоконцерн производит и продаёт машины в Китае через совместные предприятия с местными компаниями.