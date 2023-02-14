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14 февраля, 03:17

Власти заявили о невозможности ввоза иранских автомобилей

Минпромторг: Поставки иранских автомобилей в Россию невозможны без сертификации

Поставки иранских автомобилей в Россию пока невозможны. Так на соответствующий запрос ответили в Минпромторге. Там объяснили, что одним из условий для эксплуатации импортных машин на территории РФ является сертификация транспорта, а такая в отношении авто из Ирана ещё не проводилась.

"На сегодняшний день автомобили иранских автоконцернов не сертифицированы, в Минпромторг России не поступало соответствующих запросов", — цитирует РИА "Новости" ответ пресс-службы министерства.

Как пишет агентство, в прошлом году замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал об интересе иранских автопроизводителей к российскому рынку. В феврале посол РФ в Тегеране Алексей Дедов отмечал, что иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию две тысячи автомобилей, а компания Saipa ведёт переговоры о перспективах экспорта в РФ более 20 тысяч машин в год.

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Лайф ранее писал, что Минпромторг сообщил о консервации завода Toyota в Петербурге. В ведомстве отметили, что ФГУП "НАМИ" в настоящий момент не рассматривает покупку этого предприятия.

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Wikipedia / Tasnim News Agency

Арина Родионова
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