Власти заявили о невозможности ввоза иранских автомобилей

Поставки иранских автомобилей в Россию пока невозможны. Так на соответствующий запрос ответили в Минпромторге. Там объяснили, что одним из условий для эксплуатации импортных машин на территории РФ является сертификация транспорта, а такая в отношении авто из Ирана ещё не проводилась.

"На сегодняшний день автомобили иранских автоконцернов не сертифицированы, в Минпромторг России не поступало соответствующих запросов", — цитирует РИА "Новости" ответ пресс-службы министерства.

Как пишет агентство, в прошлом году замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал об интересе иранских автопроизводителей к российскому рынку. В феврале посол РФ в Тегеране Алексей Дедов отмечал, что иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию две тысячи автомобилей, а компания Saipa ведёт переговоры о перспективах экспорта в РФ более 20 тысяч машин в год.