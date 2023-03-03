Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 марта, 10:44

В Тольятти на площадке АвтоВАЗа запустили серийное производство Lada Vesta

На площадке АвтоВАЗа в Тольятти 3 марта запустили серийное производство модели Lada Vesta нового поколения. В планах у компании начать поставки авто более чем в 300 дилерских центров в мае 2023 года. К этому моменту АвтоВАЗ намерен накопить запас готовых автомобилей.

"Vesta нового поколения — флагман модельного ряда Lada, который уже в мае вновь появится в салонах всех наших дилеров и по праву займёт лидирующие позиции на российском автомобильном рынке", — сказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Испанский журналист назвал бросовой цену за Lada Niva

Испанский журналист назвал бросовой цену за Lada Niva

Руководитель предприятия также поблагодарил команду компании за работу, проделанную в кратчайшие сроки. Он назвал это настоящим трудовым подвигом.

Ранее Лайф сообщал о том, что серийное производство российского электромобиля Lada e-Largus начнётся в 2024 году.

Обложка ©

Avtovaz.ru

Илья Суриков
  • Новости
  • ladavesta
  • Авто

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров