Испанский журналист назвал бросовой цену за Lada Niva

Испанский журналист издания Motor1.com Фернандо Морено пришёл в восторг от российского автомобиля Lada Niva и назвал цену за этот уже легендарный внедорожник бросовой. Обозреватель подсчитал, что нынешняя стоимость машины в пересчёте на местные деньги составила бы 10 500 евро. По его словам, если бы в Испании можно было купить Lada Niva Legend, то таких автомобилей брали бы по два экземпляра. Им бы нашлось применение, ведь зимой на севере Испании нередко бывают снегопады.



При этом обозреватель спокойно отнёсся к оснащению авто, которое можно назвать спартанским по нынешним меркам. В Lada Niva Legend для него важнее полный привод, коротка база и клиренс в 245 миллиметров. Он также с сожалением заявил, что в Испании этот внедорожник продавать, скорее всего, уже никогда не будут из-за бензинового "атмосферника", который не соответствует европейским экологическим нормам.

Обозреватель добавил, что что в Испании подержанные "Нивы" стоят в пределах 2-4 тысяч евро, однако обычно речь идёт об автомобилях, которые уже "скрипят и совсем не едут".

