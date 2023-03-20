Дилеры рассказали, автомобили каких марок стали самыми дефицитными

В массовом сегменте автомобильного рынка России наблюдается наибольший дефицит машин французской марки Renault. Об этом сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

"Наибольший дефицит сейчас зафиксирован на автомобили Renault. Также нехватка, но не такая острая, сохраняется по южнокорейским брендам KIA и Hyundai", — сообщили РИА "Новости" в организации.

Небольшие запасы ещё есть по автомобилям марок Volkswagen и Skoda, рассказали представители одного из крупных дилеров. Там отметили, что на рынке массовых авто в России ещё остались машины Hyundai, KIA, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Nissan. Однако в основном это автомобили линейки SUV, а не хватает сегмента B и B+. Дефицит стремятся закрывать через альтернативные каналы, а также за счёт брендов из Китая.

"Сейчас представлены в крайне ограниченном количестве Volkswagen, Skoda, Renault — это остатки импортных автомобилей. Дефицит будет наблюдаться по мере замещения китайскими брендами", — отметил директор по продажам новых автомобилей компании Максим Златокрылец.