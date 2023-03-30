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30 марта, 10:02

Программу льготных автокредитов возобновили для некоторых категорий россиян

Минпромторг сообщил о возобновлении программы льготного автокредитования для самых нуждающихся

Министерство промышленности и торговли возобновляет программу льготного автокредитования для категорий населения, "остро нуждающихся в поддержке". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Возобновляется программа льготного автокредитования. В 2023 году она продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в СВО, а также членов их семей", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%). Под действие программы подпадают автомобили российского производства стоимостью до двух миллионов рублей. Скидка на отечественные электрокары составляет 25% (но не более 625 тысяч рублей).

В феврале сообщалось о приостановке льготного автокредитования. Речь шла о машинах с двигателем внутреннего сгорания. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов тогда заявлял, что средства на эти цели исчерпаны, но можно перераспределить бюджет, выделенный под кредиты на покупку электрокаров, — около полутора миллиардов рублей.

Ранее были названы регионы России с наиболее активным ростом количества автокредитов. Первое место заняли сибирские субъекты РФ.

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ТАСС / Артём Геодакян

Никита Никонов
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