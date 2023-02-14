Названы регионы России с наиболее активным ростом количества автокредитов

За прошедшие четыре года в России увеличилось число действующих автокредитов на 0,5%. Как пишет RT со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), наибольший рост зафиксирован в южных и восточных регионах страны.

Согласно данным, увеличилось число займов на покупку авто в Иркутской (+28,0%), Новосибирской (+22,9%) и Вологодской (+20,5%) области, а также в Красноярском (+17,5%) и Краснодарском (+14,7%) крае.

Вместе с этим в некоторых субъектах количество автокредитов снизилось. В их числе Самарская область (-12,3%), Санкт-Петербург (-12,0%), Москва (-11,5%), Пермский край (-8,3%) и Республика Татарстан (-7,3%).

"Несмотря на пандемию коронавируса, дефицит новых автомобилей и внешнее санкционное давление, количество действующих автокредитов в портфелях банков находится на уровне конца 2019 года и даже немного выше", — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его мнению, на тенденцию к росту повлияли и государственные программы льготного автокредитования. Активнее всего ими пользовались в регионах Дальнего Востока, Сибири и юга России. Например, наиболее выгодные условия определены для жителей ДФО: им предоставляется скидка 25% на новую машину.