Совфед предложил увеличить финансирование льготного автокредитования до 20 млрд рублей

В России предлагают увеличить объёмы финансирования государственной программы льготного автокредитования в 2023 году до 20 миллиардов рублей. С такой инициативой выступил Комитет Совета Федерации по экономической политике, пишет РИА "Новости".

Кроме того, сенаторы предложили увеличить программу льготного лизинга транспортных средств до 10 миллиардов рублей. Согласно рекомендациям, сюда должны быть включены и программы электромобильного транспорта.

Российскому фонду технологического развития рекомендовано выделить дополнительное льготное финансирование в размере до 300 миллиардов рублей на программу ускоренного освоения производства критически важных автомобильных компонентов в РФ.