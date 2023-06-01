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1 июня, 19:31

В России планируют возобновить выпуск легендарной "Волги"

Мантуров: "Группа ГАЗ" к лету 2024 года может возродить производство "Волги"

"Группа ГАЗ" к лету 2024 года может возобновить выпуск легендарной "Волги", сообщил журналистам вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, возобновление производства данной модели также обсуждается на условиях привлечения технологических партнёров.

"Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев. <…> В ближайшее время они планируют определиться с технологическим партнёром. К следующему лету, я думаю", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о сроках перезапуска производства.

Вице-премьер подчеркнул, что технологическим партнёром однозначно станет отечественная компания. Сейчас переговоры идут с четырьмя претендентами.

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А ранее сообщалось, что АвтоВАЗ планирует в 2024 году запустить производство Lada Vesta NG на природном газе, в 2025 году — Lada Largus.

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"Агентство Москва"

Наталья Исакова
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