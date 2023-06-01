В России решили опять запретить выпуск автомобилей без ABS
Правительство вернуло ABS в обязательные требования к выпуску авто
Правительство России продлило действие упрощённого техрегламента в автопроме до 1 февраля 2024 года с постепенной отменой смягчений, которые были введены ранее. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ обнародован на интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению, оснащение автомобилей антиблокировочной системой тормозов (ABS) снова станет обязательным в России с 1 декабря 2023 года. Также с 1 июня выпускаемый в стране транспорт должен будет соответствовать экологическому стандарту не ниже "2". При этом для брендов, которые не прекращали официальные поставки авто в РФ, до 1 октября сохраняется механизм ввоза по заключениям наряду с общим порядком оценки соответствия по техническому регламенту.
Напомним, в 2022 году компоненты систем ABS подпали под западные санкции, а в России их не производили. В связи с этим с весны прошлого года в стране действуют упрощённые требования для выпуска автомобилей, разрешающие производителям не устанавливать ABS. В Минпромторге заявили, что выпуск ABS для авто начнётся в этом году.
ТАСС / Сергей Карпухин