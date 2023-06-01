В России решили опять запретить выпуск автомобилей без ABS

Правительство России продлило действие упрощённого техрегламента в автопроме до 1 февраля 2024 года с постепенной отменой смягчений, которые были введены ранее. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ обнародован на интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, оснащение автомобилей антиблокировочной системой тормозов (ABS) снова станет обязательным в России с 1 декабря 2023 года. Также с 1 июня выпускаемый в стране транспорт должен будет соответствовать экологическому стандарту не ниже "2". При этом для брендов, которые не прекращали официальные поставки авто в РФ, до 1 октября сохраняется механизм ввоза по заключениям наряду с общим порядком оценки соответствия по техническому регламенту.