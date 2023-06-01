В России продлили действие упрощённого техрегламента по выпуску автомобилей

В России продлили действие упрощённого техрегламента для автомобилей до 1 февраля 2024 года, но с поэтапным возвращением требований техрегламента "О безопасности колёсных транспортных средств". Соответствующее постановление, подписанное председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими производителями транспортных средств с учётом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых автомобилей соответствующими системами", — сказано в документе.