В России продлили действие упрощённого техрегламента по выпуску автомобилей
Кабмин продлил действие упрощённого техрегламента для автомобилей до февраля
В России продлили действие упрощённого техрегламента для автомобилей до 1 февраля 2024 года, но с поэтапным возвращением требований техрегламента "О безопасности колёсных транспортных средств". Соответствующее постановление, подписанное председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими производителями транспортных средств с учётом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых автомобилей соответствующими системами", — сказано в документе.
В постановлении указано, что с 1 декабря этого года станет обязательным оснащение автомобилей антиблокировочной системой тормозов. Также из документа следует, что срок ввоза физлицами машин без кнопки SOS продлён до 1 февраля 2024 года.
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