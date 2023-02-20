Россия начнёт выпуск системы ABS для автомобилей в этом году

Уже в этом году в России начнут производить отечественную систему ABS для автомобилей, отвечающую за предотвращение блокировки колёс при торможении, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"До конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российскому ABS", — сказал он.

В 2022 году система подпала под западные санкции, а в России её не производили. В связи с этим с весны прошлого года в стране действуют упрощённые требования для выпуска автомобилей, разрешающие производителям не устанавливать ABS. Обязательство по установке системы на отечественные машины планируется вернуть с 1 ноября 2023 года.