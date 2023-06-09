"Машина премиального класса": Глава АвтоВАЗа уточнил цену новой Lada Vesta Aura

Цена нового автомобиля АвтоВАЗа Lada Aura, представленного накануне в Сочи, превысит два миллиона рублей. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах выставки "Евразия — наш дом".

"Исходя из объёмов производства — платёжеспособного спроса — будет понятна его цена. Это будет выше двух миллионов рублей, даже существенно выше", — сказал он журналистам, назвав Lada Aura машиной премиального класса.