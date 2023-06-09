"Машина премиального класса": Глава АвтоВАЗа уточнил цену новой Lada Vesta Aura
Глава АвтоВАЗа Соколов: Стоимость Lada Aura существенно превысит 2 млн рублей
Lada Vesta Aura. Обложка © "Автоваз"
Цена нового автомобиля АвтоВАЗа Lada Aura, представленного накануне в Сочи, превысит два миллиона рублей. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах выставки "Евразия — наш дом".
"Исходя из объёмов производства — платёжеспособного спроса — будет понятна его цена. Это будет выше двух миллионов рублей, даже существенно выше", — сказал он журналистам, назвав Lada Aura машиной премиального класса.
Напомним, вчера российская автомобилестроительная компания АвтоВАЗ на выставке "Евразия — наш дом" представила новую модель Lada Vesta Aura. Главным отличием от обычной Vesta стал удлинённый кузов, который, по мнению Соколова, может заинтересовать чиновников. Салон вышит натуральной кожей российского производства и оснащён премиальной аудиосистемой. Также в автомобиль поставили двигатель объёмом 1,8 л. и мощностью 122 л. с.