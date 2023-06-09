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9 июня, 09:50

"Машина премиального класса": Глава АвтоВАЗа уточнил цену новой Lada Vesta Aura

Глава АвтоВАЗа Соколов: Стоимость Lada Aura существенно превысит 2 млн рублей

<p>Lada Vesta Aura. Обложка © <a href="https://www.lada.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Автоваз"</a></p>

Lada Vesta Aura. Обложка © "Автоваз"

Цена нового автомобиля АвтоВАЗа Lada Aura, представленного накануне в Сочи, превысит два миллиона рублей. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах выставки "Евразия — наш дом".

"Исходя из объёмов производства — платёжеспособного спроса — будет понятна его цена. Это будет выше двух миллионов рублей, даже существенно выше", — сказал он журналистам, назвав Lada Aura машиной премиального класса.

Кубинский премьер сел за руль Lada на выставке в Сочи

Кубинский премьер сел за руль Lada на выставке в Сочи

Напомним, вчера российская автомобилестроительная компания АвтоВАЗ на выставке "Евразия — наш дом" представила новую модель Lada Vesta Aura. Главным отличием от обычной Vesta стал удлинённый кузов, который, по мнению Соколова, может заинтересовать чиновников. Салон вышит натуральной кожей российского производства и оснащён премиальной аудиосистемой. Также в автомобиль поставили двигатель объёмом 1,8 л. и мощностью 122 л. с.

Николь Вербер
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