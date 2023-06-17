"Адекватная": В АвтоВАЗе назвали стоимость новой Lada X-Cross 5

"Цена достаточно адекватная, мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже, <…> но в среднем цена будет до 2,5 миллионов [рублей] в зависимости от комплектации автомобиля", — сказал он во время поездки в компании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, лидера ЛДПР Леонида Суцкого и главы Минпроторга Дениса Мантурова, который сидел за рулём.