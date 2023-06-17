Регион

Уведомления отключены

17 июня, 15:54

"Адекватная": В АвтоВАЗе назвали стоимость новой Lada X-Cross 5

Глава АвтоВАЗа Соколов: Lada X-Cross 5 будет стоить до 2,5 миллионов рублей

Цена нового российского кроссовера АвтоВАЗа Lada X-Cross 5, старт продаж которого запланирован на третий квартал 2023 года, составит до 2,5 миллионов рублей, сообщил глава компании Максим Соколов.

Мантуров тестирует новую Lada X-Cross 5. Видео © Telegram / Минпромторг России

"Цена достаточно адекватная, мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже, <…> но в среднем цена будет до 2,5 миллионов [рублей] в зависимости от комплектации автомобиля", — сказал он во время поездки в компании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, лидера ЛДПР Леонида Суцкого и главы Минпроторга Дениса Мантурова, который сидел за рулём.

Мантуров, в свою очередь, отметил, что автомобиль имеет мягкие и комфортные тормоза. Данную машину он категорически рекомендовал к покупке.

"Достойная машина": Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5

"Достойная машина": Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5

Ранее АвтоВАЗ показал новую Lada X-Cross 5, созданную на базе китайского FAW, на площадке ПМЭФ. Лайф узнал об особенностях модели. А сегодня в Петербурге началось производство Lada X-Cross 5.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минпромторг России

Наталья Исакова
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • Авто

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров