"Адекватная": В АвтоВАЗе назвали стоимость новой Lada X-Cross 5
Глава АвтоВАЗа Соколов: Lada X-Cross 5 будет стоить до 2,5 миллионов рублей
Цена нового российского кроссовера АвтоВАЗа Lada X-Cross 5, старт продаж которого запланирован на третий квартал 2023 года, составит до 2,5 миллионов рублей, сообщил глава компании Максим Соколов.
Мантуров тестирует новую Lada X-Cross 5. Видео © Telegram / Минпромторг России
"Цена достаточно адекватная, мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже, <…> но в среднем цена будет до 2,5 миллионов [рублей] в зависимости от комплектации автомобиля", — сказал он во время поездки в компании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, лидера ЛДПР Леонида Суцкого и главы Минпроторга Дениса Мантурова, который сидел за рулём.
Мантуров, в свою очередь, отметил, что автомобиль имеет мягкие и комфортные тормоза. Данную машину он категорически рекомендовал к покупке.
Ранее АвтоВАЗ показал новую Lada X-Cross 5, созданную на базе китайского FAW, на площадке ПМЭФ. Лайф узнал об особенностях модели. А сегодня в Петербурге началось производство Lada X-Cross 5.
Кадр из видео Telegram / Минпромторг России