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17 июня, 11:13

В Петербурге началось производство Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ начал производить Lada X-Cross 5 на старом заводе Nissan в Петербурге

<p>Автомобиль Lada X-Cross 5 во время запуска автомобилестроительной компанией "АвтоВАЗ" производства на автомобильном заводе "Лада Санкт-Петербург". Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Автомобиль Lada X-Cross 5 во время запуска автомобилестроительной компанией "АвтоВАЗ" производства на автомобильном заводе "Лада Санкт-Петербург". Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

АвтоВАЗ перезапустила производство машин на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Первой моделью стала Lada X-Cross 5.

Как пишет ТАСС, в церемонии запуска производства приняли участие вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент "Автоваза" Максим Соколов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В компании подчеркнули, что кроссовер оснащён 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой автомобильной коробкой передач. В машине есть интеллектуальные системы безопасности ADAS, в частности контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения.

Кузов Lada X-Cross 5 оснащён панорамной крышей, а интерьер автомобиля выполнен в спортивном стиле с использованием экокожи, мягкого пластика и вставки под дерево.

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Светлана Оперук
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