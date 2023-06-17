В Петербурге началось производство Lada X-Cross 5

Как пишет ТАСС, в церемонии запуска производства приняли участие вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент "Автоваза" Максим Соколов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В компании подчеркнули, что кроссовер оснащён 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой автомобильной коробкой передач. В машине есть интеллектуальные системы безопасности ADAS, в частности контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения.