В Петербурге началось производство Lada X-Cross 5
АвтоВАЗ начал производить Lada X-Cross 5 на старом заводе Nissan в Петербурге
Автомобиль Lada X-Cross 5 во время запуска автомобилестроительной компанией "АвтоВАЗ" производства на автомобильном заводе "Лада Санкт-Петербург". Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
АвтоВАЗ перезапустила производство машин на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Первой моделью стала Lada X-Cross 5.
Как пишет ТАСС, в церемонии запуска производства приняли участие вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент "Автоваза" Максим Соколов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В компании подчеркнули, что кроссовер оснащён 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой автомобильной коробкой передач. В машине есть интеллектуальные системы безопасности ADAS, в частности контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения.
Кузов Lada X-Cross 5 оснащён панорамной крышей, а интерьер автомобиля выполнен в спортивном стиле с использованием экокожи, мягкого пластика и вставки под дерево.
Ранее АвтоВАЗ показал новую Lada X-Cross 5, созданную на базе китайского FAW, на площадке ПМЭФ. Лайф узнал об особенностях модели.