Стало известно, когда кроссоверы Lada X-Cross 5 поступят в продажу

Старт продаж нового российского кроссовера АвтоВАЗа Lada X-Cross 5 запланирован на третий квартал 2023 года, сообщает пресс-служба Минпромторга России.

"Старт продаж Lada X-cross 5 запланирован на третий квартал 2023 года", — указано в сообщении.

До конца года АвтоВАЗ планирует собрать около 10 тысяч Lada X-Cross 5. О стоимости кроссовера официально пока не сообщается.