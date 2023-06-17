Стало известно, когда кроссоверы Lada X-Cross 5 поступят в продажу
Минпромторг: Старт продаж Lada X-Cross 5 ожидается в третьем квартале 2023 года
Старт продаж нового российского кроссовера АвтоВАЗа Lada X-Cross 5 запланирован на третий квартал 2023 года, сообщает пресс-служба Минпромторга России.
"Старт продаж Lada X-cross 5 запланирован на третий квартал 2023 года", — указано в сообщении.
До конца года АвтоВАЗ планирует собрать около 10 тысяч Lada X-Cross 5. О стоимости кроссовера официально пока не сообщается.
Ранее АвтоВАЗ показал новую Lada X-Cross 5, созданную на базе китайского FAW, на площадке ПМЭФ. Лайф узнал об особенностях модели. А сегодня в Петербурге началось производство Lada X-Cross 5.
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