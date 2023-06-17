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17 июня, 12:56

Стало известно, когда кроссоверы Lada X-Cross 5 поступят в продажу

Минпромторг: Старт продаж Lada X-Cross 5 ожидается в третьем квартале 2023 года

Старт продаж нового российского кроссовера АвтоВАЗа Lada X-Cross 5 запланирован на третий квартал 2023 года, сообщает пресс-служба Минпромторга России.

"Старт продаж Lada X-cross 5 запланирован на третий квартал 2023 года", — указано в сообщении.

До конца года АвтоВАЗ планирует собрать около 10 тысяч Lada X-Cross 5. О стоимости кроссовера официально пока не сообщается.

"Достойная машина": Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5

"Достойная машина": Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5

Ранее АвтоВАЗ показал новую Lada X-Cross 5, созданную на базе китайского FAW, на площадке ПМЭФ. Лайф узнал об особенностях модели. А сегодня в Петербурге началось производство Lada X-Cross 5.

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Telegram / Ladaxcross5

Наталья Исакова
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