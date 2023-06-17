Регион

Уведомления отключены

17 июня, 11:46

"Достойная машина": Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5

Мантуров прокатился на новой Lada X-Cross 5 и рекомендовал автомобиль россиянам

<p>Денис Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Денис Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокатился на новом автомобиле АвтоВАЗа Lada X-Cross 5. Новинку министр оценил во время церемонии запуска производства на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Мантуров устроил тест-драйв вместе с президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Завершив поездку, министр покинул водительское место и поговорил с журналистами.

"Достойная машина. Очень удобная в управлении и комфортная в манёвренности. Мягкие, очень комфортные тормоза. Достаточно приёмистая в соответствии с классом машина. Поэтому рекомендую нашим потребителям", — сказал он.

Силуанов приехал на ПМЭФ за рулём Lada Aura и призвал чиновников стать ближе к народу

Силуанов приехал на ПМЭФ за рулём Lada Aura и призвал чиновников стать ближе к народу

Ранее АвтоВАЗ показал новую Lada X-Cross 5, созданную на базе китайского FAW, на площадке ПМЭФ. Лайф узнал об особенностях модели. А сегодня в Петербурге началось производство Lada X-Cross 5.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Денис Мантуров
  • Минпромторг РФ
  • АвтоВАЗ
  • Авто
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров