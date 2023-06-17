"Достойная машина": Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5
Мантуров прокатился на новой Lada X-Cross 5 и рекомендовал автомобиль россиянам
Денис Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокатился на новом автомобиле АвтоВАЗа Lada X-Cross 5. Новинку министр оценил во время церемонии запуска производства на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Мантуров устроил тест-драйв вместе с президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Завершив поездку, министр покинул водительское место и поговорил с журналистами.
"Достойная машина. Очень удобная в управлении и комфортная в манёвренности. Мягкие, очень комфортные тормоза. Достаточно приёмистая в соответствии с классом машина. Поэтому рекомендую нашим потребителям", — сказал он.
Ранее АвтоВАЗ показал новую Lada X-Cross 5, созданную на базе китайского FAW, на площадке ПМЭФ. Лайф узнал об особенностях модели. А сегодня в Петербурге началось производство Lada X-Cross 5.