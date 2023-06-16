Силуанов приехал на ПМЭФ за рулём Lada Aura и призвал чиновников стать ближе к народу

Если большинство чиновников начнут самостоятельно водить машину, это будет правильным трендом и более эффективным использованием государственных ресурсов, им "можно даже материальное стимулирование увеличить". Об этом заявил телеканалу РБК на ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина отметил, что это будет "хороший бонус с точки зрения экономии, с точки зрения зарплаты" и сами чиновники, "наверное, будут ближе к народу". Хотя он заметил, что многие госслужащие привыкли ездить на заднем сиденье.

"Полно людей, которые сегодня ездят с водителем на иностранных автомобилях. Зачем? Садитесь за руль. Я готов тоже за рулём ездить. Я за рулём по субботам, воскресеньям езжу и на работу, и не на работу. В будние дни действительно мне комфортнее, быстрее и удобнее иметь водителя. Но это касается не всех чиновников", — сказал Силуанов.