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14 июня, 12:10

Новый премиальный внедорожник Aurus Komendant показали на ПМЭФ

Aurus Komendant представлен в экспозиции Музея гаража особого назначения на ПМЭФ

Новый премиальный внедорожный Aurus Komendant появился в экспозиции Музея гаража особого назначения на Петербургском международном экономическом форуме. Кадры авто снял наш корреспондент.

Aurus Komendant в экспозиции Музея гаража особого назначения на ПМЭФ. Видео © LIFE

Кроссовер представительского класса выглядит действительно солидно, причём как внутри, так и снаружи. Как заявляет производитель, автомобиль с характером создан в стране самых длинных дорог, бескрайних природных ландшафтов и способен подарить безупречный комфорт в любом путешествии. Стоит он порядка 35 миллионов рублей.

Кстати, также в рамках Петербургского международного экономического форума презентовали новую Lada X-Cross 5, созданную на базе китайского FAW. Машина оснащена многими полезными функциями. Например, в максимальной комплектации есть адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения и слежения за полосой.

Петербургский международный экономический форум – 2023: что известно

Петербургский международный экономический форум – 2023: что известно

Напомним, сегодня в Северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум, который продлится до 17 июня. Программа мероприятия состоит из пяти тематических блоков, а главная тема звучит так: "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Сегодня мы уже рассказывали и показывали некоторые стенды, наш корреспондент даже попробовал кофе с олениной, золотые слитки и мороженое от Метроробота, а также узнал, чем угощают участников ПМЭФ на обед.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер
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