Новый премиальный внедорожник Aurus Komendant показали на ПМЭФ

Кроссовер представительского класса выглядит действительно солидно, причём как внутри, так и снаружи. Как заявляет производитель, автомобиль с характером создан в стране самых длинных дорог, бескрайних природных ландшафтов и способен подарить безупречный комфорт в любом путешествии. Стоит он порядка 35 миллионов рублей.

Кстати, также в рамках Петербургского международного экономического форума презентовали новую Lada X-Cross 5 , созданную на базе китайского FAW. Машина оснащена многими полезными функциями. Например, в максимальной комплектации есть адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения и слежения за полосой.

Напомним, сегодня в Северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум, который продлится до 17 июня. Программа мероприятия состоит из пяти тематических блоков, а главная тема звучит так: "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Сегодня мы уже рассказывали и показывали некоторые стенды, наш корреспондент даже попробовал кофе с олениной, золотые слитки и мороженое от Метроробота, а также узнал, чем угощают участников ПМЭФ на обед.