В Москве разработали первый отечественный электромотоцикл Aurus Merlon

Первый в России электромотоцикл Aurus Merlon будет запущен в серийное производство в начале 2024 года. Об этом сообщил журналистам 12 июля глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский на полях международной промышленной выставки "Иннопром".

Новинку можно будет эксплуатировать при отрицательных температурах (до минус 25 градусов), а на одной зарядке электромотоцикл способен проехать около 200 километров. Aurus Merlon оснащён подогревом руля и ручек, электрорегулировкой ветрового стекла, сенсорной электронной приборной панелью. За безопасность отвечают антиблокировочная и антипробуксовочная системы.

Электромотоциклы — это отличная экологичная альтернатива бензиновому аналогу, практически не уступающая ему в мощности и скорости. Мотоциклы на электротяге способны разгоняться до 100 км/ч и более в зависимости от характеристик двигателя. Цены на модели варьируются с учётом основных технических параметров (мощность двигателя, ёмкость и тип батареи), качества сборки и материалов. Стоимость электрического мотоцикла зависит и от комплектации, функционала.