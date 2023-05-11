100 км/ч за 7 секунд: Рассекречен российский электрокар "Атом"

Компания "Кама" (АО) провела презентацию первого рабочего образца российского электромобиля "Атом". Старт продаж электрокара на отечественном ПО запланирован на 2025 год.









"Атом" с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд. Габариты электромобиля, как уточнили в компании, ориентированы на городское использование и достаточно компактны (длина — 3,9 метра, ширина — 1,7 метра, высота — 1,6 метра). Стоимость "Атома" пока неизвестна, но производитель позиционирует его как автомобиль массового сегмента.

Стартап "Кама" появился в России в 2021 году, тогда же стало известно о начале работы над созданием электромобиля. В ноябре 2022 года проект получил название "Атом".