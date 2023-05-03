Опрос: Более трети жителей Петербурга намерены пересесть на электромобили

Более двух третей жителей Северной столицы (65%) уверены, что электромобили станут популярны в России, следует из опроса компании "Росгосстрах" и ГК "Автодом", результатами которого делится газета "Петербургский дневник". Более того, 37% уже планируют приобрести такую машину, а 6% предпочитают гибриды (работающие как на бензине, так и на электричестве).

Тем временем 20% только раздумывают над покупкой электротранспорта, а 11% не хотят. Причём повлиять на их мнение может снижение расценок на модели и их содержание (31%), а также увеличение числа зарядных станций (25%) и запаса хода (19%).

Половина респондентов хотели бы приобрести новый электромобиль, четверть мечтают о японской модели, 19% — о российской, 15% — о европейской, 14% — о китайской и ещё 7% желают купить новый автомобиль "Москвич". Треть фанатов электрической тяги планируют покупку в качестве первого транспорта, четверть думают использовать его наравне с обычным автомобилем, а 23% готовы полностью отказаться от бензинового двигателя.

Что касается сравнения гибридного автомобиля и "чистого" электрокара, то 53% тяготеют ко второму варианту, а 31% — к первому. Причём 44% таких респондентов обуславливают свой выбор его надёжностью.