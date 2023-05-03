КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 13:42

Опрос: Более трети жителей Петербурга намерены пересесть на электромобили

Более двух третей жителей Северной столицы (65%) уверены, что электромобили станут популярны в России, следует из опроса компании "Росгосстрах" и ГК "Автодом", результатами которого делится газета "Петербургский дневник". Более того, 37% уже планируют приобрести такую машину, а 6% предпочитают гибриды (работающие как на бензине, так и на электричестве).

Тем временем 20% только раздумывают над покупкой электротранспорта, а 11% не хотят. Причём повлиять на их мнение может снижение расценок на модели и их содержание (31%), а также увеличение числа зарядных станций (25%) и запаса хода (19%).

Половина респондентов хотели бы приобрести новый электромобиль, четверть мечтают о японской модели, 19% — о российской, 15% — о европейской, 14% — о китайской и ещё 7% желают купить новый автомобиль "Москвич". Треть фанатов электрической тяги планируют покупку в качестве первого транспорта, четверть думают использовать его наравне с обычным автомобилем, а 23% готовы полностью отказаться от бензинового двигателя.

Что касается сравнения гибридного автомобиля и "чистого" электрокара, то 53% тяготеют ко второму варианту, а 31% — к первому. Причём 44% таких респондентов обуславливают свой выбор его надёжностью.

Владельцев каких электромобилей попросят ещё доплатить

Владельцев каких электромобилей попросят ещё доплатить

Лайф писал, что "Москвич" планирует запустить производство электрокаров на собственной платформе. На данный момент идёт работа над запуском процесса, а начало мелкоузловой сборки может стартовать уже в следующем году.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Матвей Константинов
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