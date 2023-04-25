"Москвич" планирует начать производство электромобиля на собственной платформе
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Завод "Москвич" планирует до конца 2025 года запустить производство электромобиля на собственной платформе с использованием основных компонентов, локализованных в РФ. Об этом свидетельствуют материалы компании.
Начало мелкоузловой сборки запланировано на следующий год. В настоящее время идёт работа над запуском процесса, он будет начат со сварки и окраски машин.
"Москвич" — легендарный отечественный бренд с почти 100-летней историей, который сегодня переживает новый этап развития. В мае 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о возрождении предприятия, а уже в конце декабря новый кроссовер "Москвич-3" и электрокар "Москвич-3е" поступили в розничную продажу. Ранее уже сообщалось о грядущем запуске производства ещё двух моделей авто — SUV и седан. Лайф также писал, что работники завода "Москвич" произвели уже более семи тысяч автомобилей. В этом году планируется произвести ещё 50 тысяч авто, причём 10 тысяч из них будут на электрическом двигателе.