"Москвич" планирует начать производство электромобиля на собственной платформе

Завод "Москвич" планирует до конца 2025 года запустить производство электромобиля на собственной платформе с использованием основных компонентов, локализованных в РФ. Об этом свидетельствуют материалы компании.

Начало мелкоузловой сборки запланировано на следующий год. В настоящее время идёт работа над запуском процесса, он будет начат со сварки и окраски машин.