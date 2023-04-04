"Москвич" собрал более 7000 автомобилей и собирается выпустить ещё 50 тысяч

Работники завода "Москвич" произвели уже более семи тысяч автомобилей, следует из пресс-релиза технологического партнёра "Москвича" автозавода "КамАЗ". В этом году планируется произвести ещё 50 тысяч авто.

"На данный момент на заводе собрано уже более семи тысяч автомобилей. В планах на 2023 год — производство 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч единиц с электродвигателем. Продажи автомобилей "Москвич" стартовали 3 марта 2023 года в 23 городах России, где представлены дилеры компании", — уточнили там.