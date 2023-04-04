"Москвич" собрал более 7000 автомобилей и собирается выпустить ещё 50 тысяч
Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Работники завода "Москвич" произвели уже более семи тысяч автомобилей, следует из пресс-релиза технологического партнёра "Москвича" автозавода "КамАЗ". В этом году планируется произвести ещё 50 тысяч авто.
"На данный момент на заводе собрано уже более семи тысяч автомобилей. В планах на 2023 год — производство 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч единиц с электродвигателем. Продажи автомобилей "Москвич" стартовали 3 марта 2023 года в 23 городах России, где представлены дилеры компании", — уточнили там.
Гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин и мэр Москвы Сергей Собянин сегодня посетили завод "Москвич". Также в рамках этого визита были подписаны соглашения с "Яндекс.Такси" о поставке пяти тысяч авто для такси и каршеринга, включая две тысячи электромобилей.
"Москвич" — легендарный отечественный бренд с почти 100-летней историей, который сегодня переживает новый этап развития. В мае 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о возрождении предприятия, а уже в конце декабря новый кроссовер "Москвич-3" и электрокар "Москвич-3е" поступили в розничную продажу. Ранее уже сообщалось о грядущем запуске производства ещё двух моделей авто — SUV и седан.