Стало известно, когда в России начнётся серийное производство седана "Москвич 6"
Пронин: Серийное производство седана "Москвич 6" начнётся летом 2023 года
Летом этого года стартует серийное производство автомобилей "Москвич 6", начало продаж планируется на сентябрь. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Пронин.
"Недавно мы показали, как будет выглядеть первый седан в нашей линейке — "Москвич 6". Мы начнём его производить в июле-августе этого года, а старт продаж планируем на сентябрь", — сообщил Пронин.
Кроме того, также планируется начать серийное производство ещё одного автомобиля — среднеразмерного кроссовера. Директор предприятия пообещал показать изображение модели в скором времени.
Ранее Лайф сообщал, что до конца текущего года завод "Москвич" планирует выпустить 50 тысяч автомобилей. Причём десять тысяч из них будут на электрическом двигателе.
t.me / Завод "Москвич"