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12 апреля, 01:58

Стало известно, когда в России начнётся серийное производство седана "Москвич 6"

Пронин: Серийное производство седана "Москвич 6" начнётся летом 2023 года

Летом этого года стартует серийное производство автомобилей "Москвич 6", начало продаж планируется на сентябрь. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Пронин.

"Недавно мы показали, как будет выглядеть первый седан в нашей линейке — "Москвич 6". Мы начнём его производить в июле-августе этого года, а старт продаж планируем на сентябрь", — сообщил Пронин.

  • Седан "Москвич 6". Фото © t.me / Завод "Москвич"
    Седан "Москвич 6". Фото © t.me / Завод "Москвич"
  • Седан "Москвич 6". Фото © t.me / Завод "Москвич"
    Седан "Москвич 6". Фото © t.me / Завод "Москвич"
  • Седан "Москвич 6". Фото © t.me / Завод "Москвич"
    Седан "Москвич 6". Фото © t.me / Завод "Москвич"

Седан "Москвич 6". Фото © t.me / Завод "Москвич"

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Кроме того, также планируется начать серийное производство ещё одного автомобиля — среднеразмерного кроссовера. Директор предприятия пообещал показать изображение модели в скором времени.

В конце года появятся две новые модели "Москвича"

В конце года появятся две новые модели "Москвича"

Ранее Лайф сообщал, что до конца текущего года завод "Москвич" планирует выпустить 50 тысяч автомобилей. Причём десять тысяч из них будут на электрическом двигателе.

Обложка ©

t.me / Завод "Москвич"

Оксана Попова
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