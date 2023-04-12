Стало известно, когда в России начнётся серийное производство седана "Москвич 6"

Летом этого года стартует серийное производство автомобилей "Москвич 6", начало продаж планируется на сентябрь. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Пронин.

"Недавно мы показали, как будет выглядеть первый седан в нашей линейке — "Москвич 6". Мы начнём его производить в июле-августе этого года, а старт продаж планируем на сентябрь", — сообщил Пронин.







Кроме того, также планируется начать серийное производство ещё одного автомобиля — среднеразмерного кроссовера. Директор предприятия пообещал показать изображение модели в скором времени.