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13 апреля, 15:58

В России запустили производство отечественных электрогрузовиков

Собянин и Мантуров запустили производство первых российских электрогрузовиков

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" запустили три высокотехнологичных производства. В открытии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и зампредседателя Правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Технополис Москва" активно развивается. Сегодня открываются три высокотехнологичных предприятия", — сказал Собянин.

В ОЭЗ стартовал выпуск электрогрузомобилей EVM PRO на базе российского шасси УАЗ, лазеров и лазерного оборудования, а также устройств с высокотехнологичными решениями в области передачи данных.

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Ранее Лайф сообщал о том, что летом 2023 года стартует серийное производство автомобилей "Москвич 6", а начало продаж планируется на сентябрь.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Илья Суриков
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