В России запустили производство отечественных электрогрузовиков
Собянин и Мантуров запустили производство первых российских электрогрузовиков
В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" запустили три высокотехнологичных производства. В открытии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и зампредседателя Правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Технополис Москва" активно развивается. Сегодня открываются три высокотехнологичных предприятия", — сказал Собянин.
В ОЭЗ стартовал выпуск электрогрузомобилей EVM PRO на базе российского шасси УАЗ, лазеров и лазерного оборудования, а также устройств с высокотехнологичными решениями в области передачи данных.
Ранее Лайф сообщал о том, что летом 2023 года стартует серийное производство автомобилей "Москвич 6", а начало продаж планируется на сентябрь.
ТАСС / Владимир Смирнов