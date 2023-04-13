В России запустили производство отечественных электрогрузовиков

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" запустили три высокотехнологичных производства. В открытии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и зампредседателя Правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Технополис Москва" активно развивается. Сегодня открываются три высокотехнологичных предприятия", — сказал Собянин.

В ОЭЗ стартовал выпуск электрогрузомобилей EVM PRO на базе российского шасси УАЗ, лазеров и лазерного оборудования, а также устройств с высокотехнологичными решениями в области передачи данных.