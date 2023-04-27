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27 апреля, 09:28

Названы сроки старта продаж новых седанов бизнес-класса "Москвич-6"

Сборка седанов бизнес-класса "Москвич-6" начнётся в июле – августе

<p>Седан "Москвич-6". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mos_sobyanin/4276" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мэр Москвы Сергей Собянин </a></p>

Седан "Москвич-6". Обложка © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Сборка автомобилей "Москвич" с кузовом лифтбек начнётся летом, ориентировочно в июле – августе этого года. Об этом сообщил генеральный директор Московского автомобильного завода (МАЗ) Дмитрий Пронин.

"Июль – август сборка, сентябрь — начало продаж", — сказал Пронин в интервью с ТАСС.

"Москвич-6" длиной 4,78 метра станет третьим автомобилем возрождённого бренда после родственных кроссоверов "Москвич-3".

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Ранее в МАЗе сообщили, что в этом году также планируется начать серийное производство ещё одного автомобиля — среднеразмерного кроссовера.

Ирина Фальке
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