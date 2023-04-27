Названы сроки старта продаж новых седанов бизнес-класса "Москвич-6"

Сборка автомобилей "Москвич" с кузовом лифтбек начнётся летом, ориентировочно в июле – августе этого года. Об этом сообщил генеральный директор Московского автомобильного завода (МАЗ) Дмитрий Пронин.

"Июль – август — сборка, сентябрь — начало продаж", — сказал Пронин в интервью с ТАСС.

"Москвич-6" длиной 4,78 метра станет третьим автомобилем возрождённого бренда после родственных кроссоверов "Москвич-3".