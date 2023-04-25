Автомобили Lada с 1 мая подорожают на 2%

С 1 мая цены на автомобили Lada в среднем станут выше на 2%. С таким заявлением выступил президент АвтоВАЗа Максим Соколов на международной промышленной выставке "Иннопром".

"Цены на модели АвтоВАЗа с 1 мая в среднем повысятся на 2%", — заявил он.

По словам Соколова, стоимость автомобилей вырастет в рамках инфляции. Однако у компании стоит цель не позволить скачка цен выше уровня инфляции по итогам года.

"Мы взяли курс поднять [цены] ниже, чем инфляция, и действуем в соответствии с этим утверждённым финансовым планом", — указал президент компании.