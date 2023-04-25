Автомобили Lada с 1 мая подорожают на 2%
Президент АвтоВАЗа Соколов анонсировал рост цен на автомобили Lada на 2%
С 1 мая цены на автомобили Lada в среднем станут выше на 2%. С таким заявлением выступил президент АвтоВАЗа Максим Соколов на международной промышленной выставке "Иннопром".
"Цены на модели АвтоВАЗа с 1 мая в среднем повысятся на 2%", — заявил он.
По словам Соколова, стоимость автомобилей вырастет в рамках инфляции. Однако у компании стоит цель не позволить скачка цен выше уровня инфляции по итогам года.
"Мы взяли курс поднять [цены] ниже, чем инфляция, и действуем в соответствии с этим утверждённым финансовым планом", — указал президент компании.
Ранее Лайф писал о том, что во втором квартале текущего года АвтоВАЗ намерен запустить производство автомобилей на бывшем заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге.
ТАСС / Сергей Коньков