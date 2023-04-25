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25 апреля, 15:54

Автомобили Lada с 1 мая подорожают на 2%

Президент АвтоВАЗа Соколов анонсировал рост цен на автомобили Lada на 2%

С 1 мая цены на автомобили Lada в среднем станут выше на 2%. С таким заявлением выступил президент АвтоВАЗа Максим Соколов на международной промышленной выставке "Иннопром".

"Цены на модели АвтоВАЗа с 1 мая в среднем повысятся на 2%", — заявил он.

По словам Соколова, стоимость автомобилей вырастет в рамках инфляции. Однако у компании стоит цель не позволить скачка цен выше уровня инфляции по итогам года.

"Мы взяли курс поднять [цены] ниже, чем инфляция, и действуем в соответствии с этим утверждённым финансовым планом", — указал президент компании.

Автомобиль Lada разогнался до 181 км/ч на трассе "Амур" и установил рекорд превышения скорости

Автомобиль Lada разогнался до 181 км/ч на трассе "Амур" и установил рекорд превышения скорости

Ранее Лайф писал о том, что во втором квартале текущего года АвтоВАЗ намерен запустить производство автомобилей на бывшем заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Коньков

Илья Суриков
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