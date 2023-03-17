Автомобиль Lada разогнался до 181 км/ч на трассе "Амур" и установил рекорд превышения скорости

Служба "Дорожный патруль" зафиксировала новый рекорд превышения скорости на федеральной трассе "Амур" — 181 км/ч. Его установил автомобиль Lada. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Амурской области.

"За последний месяц рекорд по превышению скоростного режима поставил водитель автомобиля "Лада". Он двигался со скоростью 181 км/ч при разрешённой вне населённых пунктов скорости 90 км/ч. Нарушение зафиксировал "Дорожный патруль" на 50-м километре участка "Подъезд к городу Благовещенску" федеральной трассы "Амур", — сообщили в Минтрансе.

Автомобиль Lada, установивший рекорд превышения скорости. Фото © Telegram / Министерство транспорта Амурской области

Предыдущий рекорд принадлежал автомобилю Toyota Prius, разогнавшемуся до 178 км/ч на федеральной трассе Благовещенск – Белогорск. Глава службы "Дорожный патруль" ГКУ "Амурупрадор" Руслан Гостевский отметил, что не справиться с управлением автомобиля на такой скорости — значит спровоцировать катастрофическую аварию, которая может повлечь смерть людей.