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17 марта, 09:40

Автомобиль Lada разогнался до 181 км/ч на трассе "Амур" и установил рекорд превышения скорости

Служба "Дорожный патруль" зафиксировала новый рекорд превышения скорости на федеральной трассе "Амур" — 181 км/ч. Его установил автомобиль Lada. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Амурской области.

"За последний месяц рекорд по превышению скоростного режима поставил водитель автомобиля "Лада". Он двигался со скоростью 181 км/ч при разрешённой вне населённых пунктов скорости 90 км/ч. Нарушение зафиксировал "Дорожный патруль" на 50-м километре участка "Подъезд к городу Благовещенску" федеральной трассы "Амур", — сообщили в Минтрансе.

Автомобиль Lada, установивший рекорд превышения скорости. Фото © Telegram / Министерство транспорта Амурской области

Автомобиль Lada, установивший рекорд превышения скорости. Фото © Telegram / Министерство транспорта Амурской области

Предыдущий рекорд принадлежал автомобилю Toyota Prius, разогнавшемуся до 178 км/ч на федеральной трассе Благовещенск – Белогорск. Глава службы "Дорожный патруль" ГКУ "Амурупрадор" Руслан Гостевский отметил, что не справиться с управлением автомобиля на такой скорости — значит спровоцировать катастрофическую аварию, которая может повлечь смерть людей.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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