Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия будет идти только вперёд. У неё будет собственный путь, но изолироваться она ни от кого не будет. Об этом глава государства сказал на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Путин заверил, что Россия будет идти только вперёд. Видео © LIFE

Как отметил президент, оппоненты нашей страны рассчитывали, что она отступится и решит сдаться. Путин заверил, что "так не будет".

"Россия будет идти только вперёд, своим собственным путём, не изолируясь ни от кого в то же самое время", — сказал президент.