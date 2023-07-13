Регион

Уведомления отключены

13 июля, 14:05

Путин заверил, что Россия будет идти только вперёд

Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия будет идти только вперёд. У неё будет собственный путь, но изолироваться она ни от кого не будет. Об этом глава государства сказал на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Путин заверил, что Россия будет идти только вперёд. Видео © LIFE

Как отметил президент, оппоненты нашей страны рассчитывали, что она отступится и решит сдаться. Путин заверил, что "так не будет".

"Россия будет идти только вперёд, своим собственным путём, не изолируясь ни от кого в то же самое время",  сказал президент.

Путин заявил, что Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции

Путин заявил, что Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции

Как сообщал Лайф, ранее Путин заявлял, что Россия добивается достойных результатов, двигаясь по своему пути. По его мнению, проиграют те, кто не понимает усиления мирового тренда на многополярность.

Обложка ©

Kremlin.ru

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров