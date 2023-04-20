Путин заявил, что Россия идёт своим путём и достигает хороших результатов
Россия добивается достойных результатов, двигаясь по своему пути. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по местному самоуправлению. По его мнению, проиграют те, кто не понимает усиление мирового тренда на многополярность.
"Ну, бог с ними. Мы идём своей дорогой и демонстрируем хорошие результаты. Наша задача — в том, чтобы это движение вперёд нарастало", — указал глава государства.
Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин призвал муниципальных чиновников активно общаться с гражданами. Он считает, что личного общения не заменит никакая цифровизация.