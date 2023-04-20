КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 13:44

Путин заявил, что Россия идёт своим путём и достигает хороших результатов

Россия добивается достойных результатов, двигаясь по своему пути. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по местному самоуправлению. По его мнению, проиграют те, кто не понимает усиление мирового тренда на многополярность.

"Ну, бог с ними. Мы идём своей дорогой и демонстрируем хорошие результаты. Наша задача в том, чтобы это движение вперёд нарастало", — указал глава государства.

Путин: В новых российских регионах пока ещё много проблем в сфере управления

Путин: В новых российских регионах пока ещё много проблем в сфере управления

Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин призвал муниципальных чиновников активно общаться с гражданами. Он считает, что личного общения не заменит никакая цифровизация.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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