Путин: В новых российских регионах пока ещё много проблем в сфере управления

В новых российских регионах пока ещё наблюдается много проблем в сфере управления, но тенденции позитивные. Так охарактеризовал ситуацию президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое проходит в четверг.

Передав слово руководителю Донецкой Народной Республики Денису Пушилину, глава государства поинтересовался, как он видит работу в этой сфере и какие решения может предложить.

"Проблем в новых субъектах Российской Федерации в этом смысле гораздо больше даже, чем у других ваших коллег. Несопоставимо больше, я бы сказал. Но тем не менее работа идёт, и в целом она идёт с позитивным результатом", — констатировал президент.