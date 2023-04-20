Путин: В новых российских регионах пока ещё много проблем в сфере управления
В новых российских регионах пока ещё наблюдается много проблем в сфере управления, но тенденции позитивные. Так охарактеризовал ситуацию президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое проходит в четверг.
Передав слово руководителю Донецкой Народной Республики Денису Пушилину, глава государства поинтересовался, как он видит работу в этой сфере и какие решения может предложить.
"Проблем в новых субъектах Российской Федерации в этом смысле гораздо больше даже, чем у других ваших коллег. Несопоставимо больше, я бы сказал. Но тем не менее работа идёт, и в целом она идёт с позитивным результатом", — констатировал президент.
Ранее Путин, делясь впечатлениями от поездки, обратил внимание на обилие в новых регионах "стареньких авто", говорящих о скромных доходах их обладателей. По словам президента, новым субъектам нужна поддержка федерального центра, так как проблемы на этих территориях копились десятилетиями, а в связи с "событиями последних восьми лет" ещё больше усугубились.