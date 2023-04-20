КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 12:18

Путин: В новых российских регионах пока ещё много проблем в сфере управления

В новых российских регионах пока ещё наблюдается много проблем в сфере управления, но тенденции позитивные. Так охарактеризовал ситуацию президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое проходит в четверг.

Передав слово руководителю Донецкой Народной Республики Денису Пушилину, глава государства поинтересовался, как он видит работу в этой сфере и какие решения может предложить.

"Проблем в новых субъектах Российской Федерации в этом смысле гораздо больше даже, чем у других ваших коллег. Несопоставимо больше, я бы сказал. Но тем не менее работа идёт, и в целом она идёт с позитивным результатом", констатировал президент.

Путин — о новых регионах: Всё убрано, чистенько и аккуратно

Путин — о новых регионах: Всё убрано, чистенько и аккуратно

Ранее Путин, делясь впечатлениями от поездки, обратил внимание на обилие в новых регионах "стареньких авто", говорящих о скромных доходах их обладателей. По словам президента, новым субъектам нужна поддержка федерального центра, так как проблемы на этих территориях копились десятилетиями, а в связи с "событиями последних восьми лет" ещё больше усугубились.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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