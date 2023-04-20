Путин призвал чиновников не уповать на цифровизацию и активнее общаться с гражданами

Российский лидер Владимир Путин призвал муниципальных чиновников активно общаться с гражданами, поскольку никакая цифровизация не заменит личного общения. Об этом президент заявил в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления.

"Цифровизация сама по себе не заменит личных контактов и встреч с людьми, регулярное общение с ними — важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью", — подчеркнул глава государства.