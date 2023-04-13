КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 09:48

Песков сформулировал главную цель Путина — "сделать лучше для людей"

Президент России Владимир Путин видит своей ключевой целью повышение уровня жизни граждан. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с участниками "Мастерской новых медиа".

"Во всех концептуальных выступлениях главы государства речь идёт о том, чтобы людям было лучше. И вся работа направлена на это. Это идея Путина, я точно знаю", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что речь идёт в том числе о социально-экономическом развитии страны, выполнении государственных социальных обязательств и решении первоочередных проблем, которые волнуют российских граждан.

Путин назвал главной сегодняшней задачей сохранение России

Путин назвал главной сегодняшней задачей сохранение России

Напомним, что сам Владимир Путин ранее заявлял: увеличение реального дохода и повышение благосостояния трудящегося человека является первоочередной задачей для государства.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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