Путин заявил о важности перевести экономику на качественно новые принципы работы

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности перевести экономику страны, социальную сферу на качественно новые принципы работы. Об этом глава государства рассказал в ходе пленарного заседания первого Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

"Наша принципиальная задача — перевести всю экономику, социальную сферу, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе больших данных", — сказал Путин.

Российский лидер рассчитывает, что эффект будет в полном смысле комплексным, мультипликативным. Это кратное повышение качества управления и производительности труда, рабочие места с передовыми компетенциями и высокими зарплатами, доступность услуг, сервисов, принципиально иные возможности для граждан, подчеркнул Путин.