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13 июля, 14:39

Путин заявил о важности перевести экономику на качественно новые принципы работы

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности перевести экономику страны, социальную сферу на качественно новые принципы работы. Об этом глава государства рассказал в ходе пленарного заседания первого Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

"Наша принципиальная задача — перевести всю экономику, социальную сферу, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе больших данных", — сказал Путин.

Российский лидер рассчитывает, что эффект будет в полном смысле комплексным, мультипликативным. Это кратное повышение качества управления и производительности труда, рабочие места с передовыми компетенциями и высокими зарплатами, доступность услуг, сервисов, принципиально иные возможности для граждан, подчеркнул Путин.

Путин предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных

Путин предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных

Также в ходе выступления Путин заверил, что Россия будет идти только вперёд. По его словам, у РФ будет собственный путь, но изолироваться она ни от кого не будет.

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LIFE / Павел Баранов

Иван Косицын
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