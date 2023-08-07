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7 августа, 11:54

Путин на встрече с Чемезовым поручил увеличить производство российских беспилотников

Путин: Российские БПЛА хорошо себя зарекомендовали, нужно увеличить производство

<p>Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/71993" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin</a></p>

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Обложка © Kremlin

Президент России Владимир Путин поручил увеличить производство беспилотников. Такое распоряжение глава государства дал в ходе встречи с генеральным директором компании "Ростех" Сергеем Чемезовым. Об этом сообщается в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Видео © Кремль. Новости

"Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. Т-90 "Прорыв", самолётные комплексы. Вы знаете, о чём речь. "Ланцеты" и так далее", — заявил российский лидер.

Путин отметил, что "Куб" и "Ланцет" показали себя довольно эффективно и обладают мощным ударом, после которого не просто горит любая техника, в том числе иностранного производства, но и взрываются боекомплекты. По словам президента, компании уже обещали увеличить производство и в принципе справляются с этим, однако необходимо нарастить объём.

"Будем работать", — сказал в ответ Чемезов.

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Дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в районе Работина

Кстати, ранее стало известно, что дроны-камикадзе "Ланцет" могут начать производить за рубежом. По словам главного конструктора компании-разработчика Zala Aero Group Александра Захарова, интерес у возможных партнёров "очень устойчивый". При этом он отметил, что сражаться с новыми беспилотниками будет почти невозможно.

Николь Вербер
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