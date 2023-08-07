Путин на встрече с Чемезовым поручил увеличить производство российских беспилотников

Президент России Владимир Путин поручил увеличить производство беспилотников. Такое распоряжение глава государства дал в ходе встречи с генеральным директором компании "Ростех" Сергеем Чемезовым. Об этом сообщается в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Видео © Кремль. Новости

"Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. Т-90 "Прорыв", самолётные комплексы. Вы знаете, о чём речь. "Ланцеты" и так далее", — заявил российский лидер.

Путин отметил, что "Куб" и "Ланцет" показали себя довольно эффективно и обладают мощным ударом, после которого не просто горит любая техника, в том числе иностранного производства, но и взрываются боекомплекты. По словам президента, компании уже обещали увеличить производство и в принципе справляются с этим, однако необходимо нарастить объём.

"Будем работать", — сказал в ответ Чемезов.